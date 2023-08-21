الصين تخفض معدلات الفائدة بمقدار معتدل في ظل تصاعد مخاطر تحرك اليوان

قامت الصين يوم الاثنين بخفض معدل الفائدة الأساسي للإقراض لمدة عام، حيث تسعى السلطات لزيادة جهود تحفيز الطلب على الائتمان، ولكنها فاجأت الأسواق بالاستمرار في تثبيت معدل الفائدة لمدة خمس سنوات دون تغيير في ظل مخاوف أوسع بشأن تدهور سريع للعملة.

لقد فقدت الاقتصاد الثاني في العالم زخمه نتيجة تراجع حاد في قطاع العقارات، وضعف الإنفاق الاستهلاكي، وتراجع نمو الائتمان بشكل حاد، مما يزيد من حجة السلطات لإصدار مزيد من التحفيز السياسي.

ومع ذلك، يشير المحللون إلى أن الضغوط الهابطة على اليوان تعني أن بكين لديها مساحة محدودة لتيسير السياسة النقدية بشكل أعمق، حيث أن توسيع الفجوات في عوائد السندات في الصين مقارنة بالاقتصادات الكبرى الأخرى يمكن أن يؤدي إلى بيع اليوان وهروب رؤوس الأموال.

تم تخفيض معدل الفائدة الرئيسي للقروض لمدة عام واحد (LPR) بمقدار 10 نقاط أساس إلى 3.45% من 3.55% السابقة، في حين تم الاحتفاظ بمعدل LPR لمدة خمس سنوات عند 4.20%.

في استطلاع أجرته وكالة رويترز مع 35 متابعًا للأسواق، توقع جميع المشاركين تخفيض الفائدة في كلا المعدلين. تمثل الخفض بمقدار 10 نقاط أساس في معدل السنة الواحدة أقل بقليل من التوقعات التي توقعها معظم المشاركين في الاستطلاع، والتي كانت تشير إلى خفض بمقدار 15 نقطة أساس.

"ربما قامت الصين بتقييد حجم ونطاق خفض معدلات الفائدة بسبب مخاوفها من الضغط الهابط على اليوان"، قال ماسايوكي كيشيكاوا، رئيس استراتيجيات الاقتصاد الكلي في شركة سوميتومو ميتسوي دي إس لإدارة الأصول.

"السلطات الصينية تهتم باستقرار سوق العملات."

معظم القروض الجديدة والمستحقة للدفع في الصين تستند إلى معدل الفائدة لمدة عام واحد (LPR)، بينما يؤثر معدل الفائدة لمدة خمس سنوات على تسعير القروض العقارية. في يونيو، قامت الصين بتخفيض كل من معدلات LPR لدعم الاقتصاد.

انخفض اليوان القابل للتداول على الأراضي الصينية في التداولات الأولية إلى 7.3078 دولار لليوان، مقارنة بالإغلاق السابق عند 7.2855 دولار لليوان، بينما هبط مؤشر شنغهاي المرجعي (.SSEC) ومؤشر سي إس آي 300 للأسهم الكبيرة والمتوسطة (.CSI300) أيضًا.

اليوان فقد ما يقرب من 6% أمام الدولار حتى الآن هذا العام ليصبح واحدًا من أسوأ العملات الآسيوية أداءً.

جاء تخفيض معدل LPR لمدة عام بعد أن خفض بنك الشعب الصيني (PBOC) مفاجئة معدله السياسة للمدى المتوسط الأسبوع الماضي.

يعمل معدل منشأة الإقراض للمدى المتوسط (MLF) كدليل لمعدل LPR ويُقرأ على نطاق واسع من قبل الأسواق كمؤشر مُبَكِّر للتغييرات المستقبلية في معايير الإقراض.

أعلن بنك الصين المركزي أيضًا التزامه بالحفاظ على سيولة كافية بشكل معقول وسياسته "دقيقة وقوية" لدعم الانتعاش الاقتصادي، في ظل ازدياد الرياح العكسية، وفقًا لتقريره تنفيذ السياسة النقدية للربع الثاني.

ومع ذلك، فإن الاستمرار في معدل LPR لمدة خمس سنوات أثار دهشة العديد من التجار والمحللين، حيث كان بعضهم يتوقع تخفيضات أعمق للمعايير نتيجة لقطاع العقارات المضطرب وزيادة مخاطر التخلف لدى بعض المطورين.