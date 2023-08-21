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الإثنين 21 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الإثنين في نهاية التعاملات المصرفية

الدولار
الدولار
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شهد سعر الدولار اليوم الإثنين في نهاية التعاملات المصرفية ، ثباتا  مقابل الجنيه المصري، محققا أعلى سعر له عند مستوى 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
وجاء سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية، وبنك مصر، والبنك الأهلي المصري، والمصرف المتحد،  وبنك أبو ظبي الإسلامي، وبنك قناة السويس كالتالي:  

سعر الدولار اليوم في سوق الصرافة 
سجل سعر الدولار في بنك المصرف المتحد نحو 30.85جنيه للشراء و30.95 جنيه  للبيع. 
ولامس سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر 
وصل سعر الدولار اليوم في مصر في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

ولامس  سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك 
حقق  سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 30.75 جنيه  للشراء 30.85  جنيه للبيع.

وبلغ   سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه  للشراء 30.85  جنيه للبيع. 

سعر الدولار الدولار الجنيه المصري البنك الأهلي