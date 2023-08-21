الإثنين 21/أغسطس/2023 - 07:18 م

شهد سعر الدولار اليوم الإثنين في نهاية التعاملات المصرفية ، ثباتا مقابل الجنيه المصري، محققا أعلى سعر له عند مستوى 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية، وبنك مصر، والبنك الأهلي المصري، والمصرف المتحد، وبنك أبو ظبي الإسلامي، وبنك قناة السويس كالتالي:

سعر الدولار اليوم في سوق الصرافة

سجل سعر الدولار في بنك المصرف المتحد نحو 30.85جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

ولامس سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر

وصل سعر الدولار اليوم في مصر في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

ولامس سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك

حقق سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء 30.85 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء 30.85 جنيه للبيع.