غدًا.. الأهلي يعلن عن تشكيل قميصه للموسم الجديد

يعلن النادي الأهلي عن قميصه الجديد الذي يخوض به الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مبارياته في الموسم المقبل، ليسدل مسئولو القلعة الحمراء الستار، عن التسريبات التي تم تداولها بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.

وظهرت تسريبات كبيرة لقميص النادي الأهلي، ولافت غضب بعض الجماهير بسبب التعديل على شعار النادي، وتصميم القميص نفسه، والبعض الأخر أبدى إعجابه بالقميص لأن كل ما يحمل اسم النادي الأهلي يكون جميلا.

وأعلنت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، وكذلك الصفحة الرسمية للشركة المصممة للقميص عن فيديو ترويجي يتضمن موعد الإعلان عن القميص، والذي جاء يوم 22 أغسطس في تمام العاشرة مساءا.