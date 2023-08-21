لاعب الزمالك يقترب من الرحيل عن النادي لأسباب فنية

يقترب عبدالله جمعة لاعب الزمالك من الرحيل عن النادي وذلك سواء للبيع أو للإعارة لمدة عام في ظل عدم قناعة مدرب الفريق أوسوريو باللاعب فنيا .

وغاب جمعة عن مباريات الزمالك في الموسم الماضي بأكمله وذلك لأسباب متنوعة ما بين الإصابات وعدم الجاهزية الفنية .

واستقر أوسوريو على خوض الفريق معسكر داخلي استعدادًا للموسم الجديد، وذلك في ظل صعوبة خوض معسكر في أوروبا أو الخليج؛ نظرًا للأزمة المالية التي يمر بها النادي حاليًا ورحيل مجلس الإدارة.

وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور باستقالة جماعية في الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد فشلهم في إيجاد حلول مالية للمشاكل الكبيرة التي يمر بها نادي الزمالك؛ نظرًا للحجز على الأرصدة في البنوك.

ويعد حسين لبيب وخالد عبدالعزيز وعمرو الجنانيني من أبرز المرشحين لتولي منصب رئاسة اللجنة المؤقتة التي ستدير الزمالك لحين عقد انتخابات مقبلة.