الإثنين 21/أغسطس/2023 - 07:03 م

عادت أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر إلى نفس الأسعار الافتتاحية التي سجلتها صباحا، بارتفاع قدره 5 جنيهات.

وبلغت أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر كالتالي:

وصل سعر الذهب اليوم الإثنين عيار 24 إلى 2571 جنيها.

سجل سعر الذهب اليوم الإثنين عيار 21 نحو 2250 جنيها.

وبلغ سعر الذهب اليوم الإثنين عيار 18 نحو 1928 جنيها.

ولامس سعر الذهب اليوم الإثنين عيار 14 نحو 1500 جنيه.

سجلت أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر شراء من الجمهور كالتالي:

وصل سعر الذهب اليوم الإثنين عيار 24 إلى 2543 جنيها.

ناهز سعر الذهب اليوم الإثنين عيار 21 نحو 2225 جنيها.

تداول سعر الذهب اليوم الإثنين عيار 18 عند 1907 جنيهات.

وسجل سعر الذهب اليوم الإثنين عيار 14 نحو 1483 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين حوالي 1800جنيه، بينما بلغ سعر شرائه من الجمهور نحو 17800 جنيه، ذهب صافي وزن 8 جرامات، قبل إضافة المصنعية والضريبة والدمغة

كما تبلغ أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية وفق أسعار السوق المعلنة بنحو 2250 جنيها للجرام مع إضافة قيمة مالية تبدأ من 70 جنيها للجرام.

وسعر جرام الذهب بالمصنعية، يأتي حسب سعر الجرام مضاف إليه قيمة مالية كمكسب الصائغ، تختلف قيمتها من مكان لآخر، وتحدد وفق التصميم الخاص بالقطعة الذهبية وما يحتاجه المستهلك.

وارتفعت قيمة مصنعية الذهب منذ بداية شهر يوليو الماضي، مع تطبيق قرار زيادة قيمة المصنعية للمشغولات الذهبية بنسبة 10%، طبقا لما هو مقرر تنفيذه بناء على بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية.