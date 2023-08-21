الجيش الإسرائيلي يعترف بفشله في التصدي للعمليات الفلسطينية بحوارة والخليل

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بفشله في التصدي العمليات المسلحة الفلسطينية في حوارة والخليل، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام عبرية.

وقال قائد القيادة المركزية في جيش الاحتلال الإسرائيلي الجنرال يهودا فوكس في بيان: "لفترة طويلة لم نكن نعرف مثل هذه الموجة من الإرهاب، هذا الأسبوع لم ننجح في إحباطها".

يأتي ذلك بعد الهجومين اللذين وقعا هذا الأسبوع في حوارة وجبل الخليل، ونتج عنهما مقتل 3 مستوطنين وإصابة آخرين بجروح خطيرة، فيما فشل جيش الاحتلال في الإمساك بالمنفذين حتى الآن.

وأعلن جيش الاحتلال في بيان أنه "بناء على تقييم الوضع في جيش الدفاع تقرر تعزيز القوات العاملة في منطقة (الضفة الغربية) بكتيبة واحدة وسريتين عسكريتين ابتداء من اليوم وذلك للمساعدة في النشاطات الدفاعية في المنطقة وملاحقة المخرب" منفذ هجوم الخليل.

وقتلت إسرائيلية وأصيب آخر اليوم الاثنين بهجوم في جبل الخليل، تبنته كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح.

يأتي الهجوم غداة مقتل إسرائيليين بهجوم نفذه شاب فلسطيني في بلدة حوارة قرب نابلس.