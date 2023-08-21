ضبط صاحب كافتيريا وزوجته تعديا على ممرضة داخل مستشفى في الدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة اجا بمحافظة الدقهلية من ضبط صاحب كافتيريا وزوجته، وذلك بعد اتهامهما بالتعدي على ممرضه و"قضمها" في يدها مما تسبب في اصابتها بكدمات وجروح وذلك خلال تواجدهما لتلقي العلاج بالمستشفى وظنهما تقاعس الممرضة عن العمل.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد تامر يحي، مأمور مركز ضرطة أجا من إدارة تأمين المستشفيات الحكومية بحدوث مشاجرة داخل مستشفى أجا المركزي.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا بقيادة مقدم دكتور أحمد رشدي الشورى، رئيس المباحث، وبالفحص تبين ان طرفي المشاجرة"أميرة.م.ح"، 23 عامًا منرضة بالمستشفى ومقيمة قرية جراح، وطرف ثاني "فؤاد.م.ف.ا"، 32 عامًا، صاحب كافتيريا، وزوجته "شيماء.م.أ.أ"،26 عامًا، ربة منزل ويقيمان بندر أجا.

وبسؤال الممرضة قررت انها حال تواجد الطرف الثاني بالمستشفى لتوقيع الكشف الطبي على زوجتة "الطرف الثالث" حدثت بينهما مشادة كلامية لظنهما تقاعسها عن تقديم الرعاية الطبية لها، قاما على اثرها بالتعدي عليها بالضرب بالأيديواخداث اصابتها بكدمات متفرقة في الجسم، وقيام الطرف الثالث بـ"قضم"ذراعها الأيمن واحداث اصابه بها.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.