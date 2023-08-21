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الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

هآرتس: إسرائيل تسيطر على 80% من احتياطيات المياه في الضفة الغربية

أرشيفية
أرشيفية
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قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الإثنين، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تسيطر على 80% من احتياطيات المياه في الضفة الغربية.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها حول واقع المياه في الضفة الغربية، ان هناك أزمة مياه حقيقية في قرى ومدن الضفة الغربية  تتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

وفي المقابل أوضحت الصحيفة أن الإسرائيليون في المستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين ينعمون بخيرات الآبار التي تسيطر عليها سلطات الاحتلال.

وأكدت الصحيفة أن مشاكل المياه عصفت أنحاء الضفة الغربية منذ بداية هذا الصيف، لافته إلى أن إسرائيل تسيطر على 80% من احتياطيات المياه في الضفة الغربية، ومعظم جوانب الحياة الفلسطينية الأخرى.

ووفقا للصحيفة يتواجد 500 ألف مستوطن في الضفة الغربية، وهم مرتبطون بشبكة المياه الإسرائيلية من خلال شبكة متطورة توفر المياه بشكل مستمر، لكن المدن الفلسطينية بعيدة عن ذلك، وتبدو المستوطنات المجاورة وكأنها واحة، وأطفالهم يسبحون في حمامات السباحة العامة.

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