الداودي: برنامج التنمية المحلية أحدث نقلة نوعية في مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب بقنا

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ساهم بنصيب كبير في استكمال وإنشاء عدد من مشروعات الصرف الصحى بالمحافظة ومن أهمها استكمال مشروع الصرف الصحى المتكامل بمدينتى قفط ونقادة ومشروع الصرف الصحى بقرى أبو تشت "بخانس، الشقيفى، الحسينات" ومشروع الصرف الصحى لقرى شمال مركز قنا، مما كان له الاثر في حصول المواطنين علي الخدمات الأساسية بجودة عالية؜، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الصرف الصحي الممولة من برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس محمد علي رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والمهندس عماد الدين الذوق مساعد رئيس قطاع جنوب الوادى والبحر الاحمر بشركة المقاولون العرب والنائب مصطفي محمود عضو مجلس النواب والنائب أحمد عبد الماجد الأحمر عضو مجلس الشيوخ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأضاف الداودي بأن الأجهزة التنفيذية حريصه لتحقيق أقصي استفادة من هذا البرنامج بهدف تعزيز استدامة استثمارات وخدمات المياه والصرف الصحى، مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بما يساهم في الانتهاء منها ودخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن.