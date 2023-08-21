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الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أستاذ مناخ: أعاصير قد تضرب الخليج العربي قريبا

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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قال الدكتور علي قطب أستاذ المناخ، إن المناخ يرتبط بجغرافية المنطقة ويختلف الأمر من المنطقة الساحلية للصحراوية أو منطقة على قرب من بحار كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، لافتا إلى أن الأعاصير تتكون فوق البحار الكبيرة كما في المحيط الأطلسي أو الهادي أو الهندي.

وأضاف قطب، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين أن المنطقة الغربية من الوطن العربي بعيدة كل البعد عن تأثير الأعاصير بينما إذا اتجهنا للمنطقة الشرقية نجد أن عمان والخليج العربي أحيانا يحدث بهما تكون للأعاصير وفي المحيط الهادي تتحرك بقوة جهة الشرق فيؤثر على دولة عمان ومنطقة الخليج العربي.

وأكد أستاذ المناخ أن المنطقة الشرقية من الوطن العربي هي المنطقة الوحيدة التي من الممكن أن تتأثر بهذه الأعاصير وتُدمر أحيانا بعض المدن مما يؤثر سلبا على البنية التحتية والبيئة بشكل عام، موضحا أن شمال المنطقة العربية بها منخفضات جوية لا تسمى بالأعاصير وتأتي في موسم الخريف والشتاء ويكون تأثيرها قوي وواضح.

اعاصير إكسترا نيوز الهند الخليج العربي