المشروع القومي للحفاظ على الأسرة: توفير 65 عيادة لخدمة 330 ألف سيدة

قالت الدكتورة راندا فارس مدير المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، إن صندوق الأمم المتحدة للسكان تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتنفيذ مشروعين هما "مودة"، والمشروع القومي للحد من الزيادة السكانية "2 كفاية".



وأوضحت في مداخلة هاتفية على شاشة "إكسترا نيوز"، أن هذين المشروعين من أهم المشروعات التي تتم في الفترة الحالية، وهدفهما توعية الأسر في المناطق الأولى بالرعاية.

وذكرت أن المشروعين يتمان في 10 محافظات الأعلى في معدلات الإنجاب والفقر، ويقوم المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، العمل على رفع الوعي ورفع أهمية خدمات تنظيم الأسرة خلال حملات طرق أبواب.

وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي وفرت 65 عيادة لطب الأسرة في مناطق محرومة، وخدمة 330 ألف سيدة من خلال هذه العيادات، بالإضافة إلى مشروع "مودة" وهو قائم على توعية الشباب المقبل على الزواج لكل المعلومات والمهارات التي تساعدهم في بناء كيان أسرة سوية قائمة على مبادئ المودة والرحمة وكيفية حل المشكلات في المستقبل، وأيضا الحد من زيادة فرص الطلاق المتزايدة في مصر.

