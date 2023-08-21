وزير الزراعة: الإفراج عن 284 ألف طن أعلاف بـ 141 مليون دولار

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه بالتنسيق مع البنك المركزي تم الإفراج عن 284 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 141 مليون دولار خلال الفترة من 4/8/2023 حتى 17/8/2023.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الأعلاف من الموانئ المصرية.

وأضاف "القصير" أن الإفراج شمل 224 ألف طن من الذرة بحوالي 81 مليون دولار، ونحو 60 ألف طن من فول الصويا بقيمة نحو 45 مليون دولار، وأيضًا إضافات أعلاف بنحو 15 مليون دولار، ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال المدة من (16 أكتوبر2022 حتى 17أغسطس 2023) 7.2 مليون طن منهم 5.2 مليون طن ذرة، 2 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف؛ وذلك بإجمالي مبلغ 3.4 مليار دولار.