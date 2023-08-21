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الإثنين 21 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حبس المتهمين بانتحال صفة رجال شرطة في أسوان

ضبط 3 أشخاص بأسوان
ضبط 3 أشخاص بأسوان لإرتكابهم واقعة سرقة
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قررت النيابة العامة في أسوان حبس المتهمين بانتحال صفة رجال شرطة وارتكابهم وقائع سرقة، 4 ايام على ذمة التحقيقات.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام من ضبط 3 أشخاص بأسوان لارتكابهم واقعة سرقة بأسلوب انتحال الصفة.

فيما كشفت وزارة الداخلية  ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أسوان بمديرية أمن أسوان من (سيدة وأحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") بأنه حال استقلالهما سيارة متجهين إلى محل عملهما بدائرة القسم، فوجئا بقيام ثلاث أشخاص يستقلون سيارة "ملاكى"، باستيقافهما وإيهامهم بأنهم من رجال الشرطة والاستيلاء منهما على (3 هواتف محمولة- 2 لاب توب- مبلغ مالى- حقيبة بها بعض الأوراق الخاصة بهما).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات والسيارة المستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اسوان رجال الشرطة إنتحال الصفة ضبط 3 أشخاص بأسوان لإرتكابهم واقعة سرقة