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الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حملات أمنية لضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية

حملات أمنية
حملات أمنية
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 قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان –دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
مديرية أمن أسوان 
 ضبط 7 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 4,500كيلو جرام – كمية من مخدرى"الهيروين، الشابو" بحوزة 8متهمين" لـ5 منهم معلومات جنائية".
 ضبط عدد (6) قضايا سلاح نارى.. عبارة عن (بندقية خرطوش- 5 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (7 متهمين "لـ4 منهم معلومات جنائية").
 تنفيذ عدد (791) حكم قضائى متنوع.
مديرية أمن دمياط
 ضبط  4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 8 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 3كيلو جرام –كمية من مخدر الهيروين-بندقية خرطوش- 2 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (4 متهمين "لـ3منهم معلومات جنائية").
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

قطاع الامن العام دمياط اسوان