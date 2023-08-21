حملات أمنية لضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان –دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط 7 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 4,500كيلو جرام – كمية من مخدرى"الهيروين، الشابو" بحوزة 8متهمين" لـ5 منهم معلومات جنائية".

ضبط عدد (6) قضايا سلاح نارى.. عبارة عن (بندقية خرطوش- 5 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (7 متهمين "لـ4 منهم معلومات جنائية").

تنفيذ عدد (791) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 8 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 3كيلو جرام –كمية من مخدر الهيروين-بندقية خرطوش- 2 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (4 متهمين "لـ3منهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.