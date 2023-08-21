تفاصيل ضبط المتهم بقتل زوجته في القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام اليوم من كشف مُلابسات واقعة مقتل إحدى السيدات بالقليوبية وضبط مرتكب الواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (إحدى السيدات-مقيمة بدائرة المركز) بها جروح وسحجات متفرقة بالجسم).

بالانتقال والفحص وبسؤال والدها اتهم (زوج المتوفاة، مقيم بدائرة المركز) بالتعدى عليها بالضرب مما أدى لحدوث إصابتها التى أودت بحياتها ، وعلل ذلك على إثر خلافات عائلية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المشكو فى حقه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات .

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.