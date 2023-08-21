في ذكرى ميلاد «برنس السينما».. محطات فارقة في حياة "عزت أبوعوف"

يحل اليوم ذكرى ميلاد «برنس» السينما المصرية الفنان الراحل الكبير عزت أبو عوف، الذى ولد فى القاهرة عام 1948 وتخرج فى كلية الطب جامعة الأزهر، ولكنه تركها حبًا في الموسيقي الذي أعتربها وجدانه وكيانه الذي لاقى به نفسه، ورغم نجاحه الكبير في الموسيقى إلا أنه احترف التمثيل وأبدع فيه ووضع أسمه ضمن أسماء الصف الأول في السينما والدراما.

“البوابة نيوز” التقت بالفنان الراحل في منزله الذي يقطن به عدة مرات، وأجرت معه حوارات صحفية كثيرة، وبمناسبة ذكرى ميلاده نستعرض في السطور التالية أبرز ما قاله وصرح به الفنان الكبير عزت أبوعوف:

- قررت عدم الزواج بعد وفاة زوجتي، ولكن محمود قابيل أقنعني بالزواج من مديرة أعمالي أميرة لرعايتي والاهتمام بي.

- لدى مكتبه أحتفظ بداخلها بأول عدد أصدرته جريدة الأهرام، وهذه أيضًا مكتبة أفلام تحمل آلاف الأفلام منذ أفلام الأبيض والأسود.

- تركت الطب بعد 15 سنة حبًا في الموسيقي.

- لم أجب التكنولوجيا وأعشق الكلاسيكيات في كل شيء.

- ديكور منزلي يعبر كثيرا عن شخصيتي الكلاسيكية فأنا بالفعل رجل كلاسيكى.

الفنان الراحل عزت أبو عوف

- قمت بشراء سيارة عبد الناصر التي انتقلت ملكيتها لى عن طريق جراج الرئاسة .

الفنان الكبير الراحل عزت أبو عوف داخل سيارة جمال عبد الناصر

- اشتريت سيارة زوج كوكب الشرق أم كلثوم عندما قمت بشرائها من شخص ما كنت لا أعلم وقتها أنها تعود لعائلة أم كلثوم وعلمت بعد ذلك.

- أرى أن الكلاب في الغالب أكثر وفاءً من البشر.

الفنان الراحل عزت أبو عوف يلعب مع الكلاب في منزله

- محمود قابيل وحسين فهمي من أقرب أصدقاء لي.

- أعشق قعدة البحر والاسترخاء وأميل إلي الموسيقي الهادئة.

- بدأت السينما بجوار عمرو دياب في فيلم "أيس كريم في جليم".