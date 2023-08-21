كيف يمكن حل مشكلة جفاف العين في الصيف؟

أفادت مؤسسة "عين" بأن جفاف العين يعد ضمن الأعراض الصحية الشائعة خلال فصل الصيف، موضحة أنه يرجع إلى أسباب كثيرة أهمها التعرض الشديد للأشعة فوق البنفسجية الضارة والكلور في مياه حمام السباحة والجراثيم في مياه البحار.

وأشارت المؤسسة الألمانية أن الهواء المبرد اصطناعيا كهواء المروحة ومكيف الهواء يعد جافا للغاية، ويعتبر أحد أهم العوامل المؤدية إلى جفاف العين.

سوائل كافية

ولمواجهة جفاف العين في الصيف، أوصت "عين" بشرب السوائل بكمية كافية، أي بمعدل لا يقل عن 1.5 لتر يوميا، وذلك لترطيب الأغشية المخاطية والمساعدة على إفراز السائل الدمعي بكمية كافية.

وبشكل إضافي يمكن استعمال قطرات العين المرطبة، حيث تعمل بدائل الدموع على تهدئة العيون المتهيجة وترطيبها وتثبيت طبقتها الدمعية.

وينبغي عدم الجلوس في مرمى تيار الهواء الصادر من المروحة أو مكيف الهواء، مع مراعاة حماية العين من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، من خلال ارتداء نظارة شمسية مناسبة، والتي توفر حماية للعين من الأشعة فوق البنفسجية حتى الطول الموجي 400 نانومتر.

وبشكل عام ينبغي استشارة الطبيب في حال استمرار جفاف العين لمدة تزيد عن 24 ساعة، خاصة إذا كان مصحوبا بأعراض أخرى مثل الاحمرار والحرقان والحكة وزيادة إفرازات الدموع، حيث قد تشير هذه الأعراض حينئذ إلى الإصابة بمرض ما مثل الحساسية أو العدوى بالفيروسات أو البكتيريا.

كما قد تنذر هذه الأعراض بالإصابة بأحد التهابات العين مثل التهاب الملتحمة أو التهاب الجفن أو التهاب القرنية الخطير.