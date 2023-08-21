محافظ أسوان يوجه بتوفير الدعم لإنجاح فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدي أمانة"

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمواصلة التنسيق والتعاون لتوفير كافة أوجه الدعم اللازمة لإنجاح فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة"، مشيرًا إلى دور الحملة فى نشر التوعية المجتمعية وتعزيز محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى لدى الأهالى فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى داخل مختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان بأنه تحت رعاية محافظ أسوان تستمر فعاليات حملة "بلدى أمانة" للأسبوع الثالث على التوالى لتقديم خدمات رفع الوعى ونشر التوعية داخل جميع القرى والنجوع، مقدمه الشكر للمحافظ بالنيابة عن الأهالى المشاركين فى الفعاليات وذلك لحرصه على المتابعة المستمرة لفاعليات ونتائج الحملة وتوجيهاته لتذيل العقبات والمشكلات أولًا بأول.

وأشارت “مصطفى” بأن ذلك يتواكب مع تشجيعه ودعمه المتواصل للتوسع فى تنفيذ الكثير من المبادرات والأنشطة والفعاليات التى تهدف دعم وتمكين المرأة والشباب فى كافة المجالات.

كما أوضحت بأن حملة "بلدى أمانة" تهدف إلى تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة، بجانب التوعية بالتحديات التي يواجهها المجتمع، لافته إلى أن الحملة تشهد مشاركة متميزة من رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

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