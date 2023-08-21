لمروره بأزمة مالية.. مقاول يتخلص من حياته بالقليوبية

أقدم مقاول على التخلص من حياته بإلقاء نفسه في مياه الرياح التوفيقي بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، بسبب مروره بضائقة مالية، وجرى انتشال الجثة ونقلها لمستشفى كفر شكر التخصصي تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شخص يدعى "ه. ا"، مقاول مقيم قرية المنشأة الكبرى دائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، بإلقاء نفسه بمياه الرياح التوفيقي.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث والمسطحات المائية وتم انتشال الجثة ونقلها لمستشفى كفر شكر التخصصي، تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق.

وكشفت التحريات الأولية أن المجني عليه أقدم على التخلص من حياته لمروره بضائقة مالية، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.