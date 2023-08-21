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الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة لترتيبات حفل تكريم الفرق الرياضية الفائزة بالبطولات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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يناقش مسئولو الأهلى، فى الساعات الحالية، الترتيبات والتصورات النهائية لحفل تكريم الفرق الرياضية التى حققت بطولات فى موسم 2022- 2023 المزمع إقامته مساء الأربعاء المقبل باستاد مختار التتش، بعد توجيه الدعوة لكافة رموز القلعة الحمراء للاحتفال بالإنجازات الكبيرة التي تحققت فى كافة البطولات فى الموسم الماضى.

وشكل النادى الاهلى لجنة تتولى الإشراف على حفل تكريم الفريق الرياضية الذى يرغب مسئولو القلعة الحمراء فى خروجه بأبهى صورة على غرار الحفلات التى أقيمت فى وقت سابق داخل التتش.

ونجح فريق الكرة فى النادى الأهلى فى التتويج بخمسة ألقاب الموسم الماضى، على رأسها دوري أبطال أفريقيا، والدوري المصري، وكأس مصر، وبطولة السوبر المحلى مرتين.

وقدم النادي الأهلي موسمًا تاريخيًا فى ألعاب الصالات على مستوى الرجال والسيدات، محققًا العديد من البطولات المحلية والقارية.

وينتظر أن يعود الأهلى للتدريبات لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، الخميس المقبل على أن يخوض الفريق معسكرًا مغلقًا في النمسا، استعدادًا للموسم الجديد.

الأهلى حفل تكريم دوري أبطال أفريقيا الدوري المصري كاس مصر