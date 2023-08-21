لفظ خادش وأحمد زويل سبب إلغاء عضوية «كزبرة» من الموسيقيين

“خضع مؤدي أغاني المهرجانات ”كزبرة" للتحقيق في الشئون القانونية بنقابة المهن الموسيقية، بعد نشره فيديو مصور يحمل لفظ خادش تحت مسمى (عليا الطلاق)، وتضمن أيضا صورا للعالم الجليل الدكتور أحمد زويل والتي تعتبر إهانة بالغة واساءة لرموزنا العلمية التي نتشرف بها على مستوى العالم بأكمله".

وبعد استدعاء مؤدي أغاني المهرجانات أحمد خالد الشهير بكزبرة لجلسة التحقيق يوم أمس الأحد بإدارة الشئون القانونية بالنقابة لم يبد دفاعا يقنعنا أو يدحض ما هو منسوب إليه وعقب انتهاء التحقيق اصدرنا التوصيات الاتية:

أولا: ابلاغ النيابة العامة بالواقعة لاتخاذ شئونها في توجيه تهمة إهانة وتحقير رموز من رموزنا الراسخة في وجدان الشعب المصري والجديرة بالاحترام والتقدير وكذا مخالفة المشكو في حقه للإقرار الموقع من بالالتزام الكامل بالمظهر اللائق وحسن اختيار الكلمات وعرضها على الرقابة على المصنفات الفنية ونقابة المهن الموسيقية قبل طرحها.

ثانيا: إبلاغ الرقابة على المصنفات بالواقعة حيث إن المذكور قام بطرح مصنفا فنيا للتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على موافقة الرقابة على المصنفات

ثالثا: إلغاء التصريح السنوي لمؤدي أغاني المهرجانات أحمد خالد الشهير بكزبرة لمخالفته نص المادة 61 من القانون رقم 35 لسنة 1978 واللائحة الداخلية للنقابة التي توجهان الالتزام بآداب المهنة وتقاليد المجتمع وعدم استخدام كلمات تخرج عن مضمونها الاجتماعي والأخلاقي.

رابعا: للعرض على المجلس لاتخاذ القرار المناسب في ضوء الرأي القانوني.