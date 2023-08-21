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الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة 31 محلا تجاريا بمحيط مول حورس بإدفو

إزالة 31 محل تجارى
إزالة 31 محل تجارى بمحيط مول حورس بإدفو
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تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود التى قامت بها الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان، لإزالة 31 محل تجارى بمحيط مول حورس بشارع التحرير بمساحة ألفين م2 بمعرفة الوحدة المحلية، وبمشاركة السيارات والمعدات الثقيلة. 

جاء ذلك فى إطار تنفيذ المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى.

وأوضح إبراهيم سليمان، أنه بناءًا على تعليمات محافظ أسوان تم عقد جلسات مع أصحاب المحال، وتم تسليمهم المحلات البديلة، لافتًا إلى أن ذلك يأتى إستكمالًا لما شهدته وتشهده مدينة ومركز إدفو من تنفيذ مشروعات كبرى فى قطاعات إحلال البنية التحتية والتطوير والتجميل من خلال وضع اللمسات الجمالية فى كل مكان بما يساهم فى تحقيق السيولة المرورية، وإضفاء الشكل الحضارى أمام حركة الأفواج السياحية الوافدة.

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الوحدة المحلية لمركز ومدينة أدفو إزالة 31 محل تجارى مول حورس أخبار محافظة أسوان