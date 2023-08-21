حملات مكثفة لمتابعة تطبيق قرارات غلق الورش وخطة ترشيد الطاقة الكهربائية بالمنيا

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات المتابعة الميدانية بالأحياء والشوارع الرئيسية للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق خطة الدولة وتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وتطبيق قرارات غلق الورش وفقاً لمواعيد الغلق الصيفية.

و تابعت الوحدات المحلية لمركزى سمالوط و مطاي اليوم الإثنين، تنفيذ حملات على الورش للتأكد من الالتزام بالغلق في تمام الساعة السابعة مساءاً مع التنبيه علي أصحابها بالتقيد بمواعيد الغلق الصيفية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال من يخالف تلك القرارات.

وفى سياق متصل، تواصل الوحدات المحلية جهودها في تنفيذ خطة ترشيد الطاقة الكهربائية بالشوارع والأحياء الرئيسية بالمدن والمؤسسات الحكومية، وخفض الإنارة العامة بما لا يؤثر على حياة المواطنين اليومية و السلامة العامة، مع تكثيف حملات دورية وتفتيشية لفصل الإعلانات المضيئة والتأكد من التزام المحال العامة والتجارية بالاكتفاء بالإضاءة الداخلية وغلق إضاءة الواجهات، وكذلك غلق اللوحات الإعلانية واستخدام لمبات موفرة، وذلك فقاً لخطة الدولة لتوفير الطاقة في ظل الظروف المناخية والارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

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