محافظ أسوان يكرم 54 من أوائل الشهادات الإعدادية والثانوية العامة والفنى

كرم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أوائل الشهادات الإعدادية والثانوى العام والفنى بإجمالى 54 طالب وطالبة ، بالإضافة إلى تكريم المحافظ للطالب محمود على محمود الحاصل على المركز الأول فى القرآن الكريم على مستوى الجمهورية، وكذا تكريم الطالبة نتالى حلمى لأداؤها الغنائى والعزف الموسيقى المتميز.

جاء ذلك بحضور عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم ، بالإضافة إلى أولياء الأمور، وأعضاء مجلس النواب ، وأيضاً ياسين عبد الصبور نقيب المعلمين ، والدكتور حسن علام نائب رئيس مجلس أمناء الأباء والمعلمين ، علاوة على القيادات التعليمية والنقابية والتنفيذية.

وفى كلمته التى بدأت بالوقوف دقيقة حداد على روح المرحوم الدكتور محمد بشير رئيس مجلس الأمناء ، ومستشار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى عبر اللواء أشرف عطية عن سعادته لمشاركة أبناءه الطلاب بهذه المناسبة العزيزة ، لأنهم يمثلون مستقبل هذه المحافظة الواعدة ، مشيراً إلى إننا نجنى اليوم ثمار الجهود التى بذلت لتكون أسوان بحق قبلة للتعلم والمعرفة وعاصمة للشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية ، فالتعليم هو السبيل الوحيد لتقدم الأمم وبناء جيلاً قوياً قادراً على مواجهة التحديات ودفع عجلة التنمية للأمام.

وأوضح أشرف عطية بأن هناك طفرة كبيرة من الإنجازات تم ويتم تنفيذها على أرض المحافظة فى قطاع التعليم سواء داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " أو غيرها من القرى الأخرى بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، وكل ذلك جاء نتاج منظومة عمل متناغمة بروح الفريق الواحد بين كافة الجهات ليصبح أسم أسوان براند عالمى بما يتماشى مع قيمة ومكانة هذه المحافظة العريقة حيث تم الإنتهاء من إنشاء مدرسة الصداقة الجديدة للغات لتدخل الخدمة فى العام الدراسى الجديد بطاقة 14 فصل دراسى، كما أنه جارى استكمال الأعمال الإنشائية بمجمع مدارس الرضوانية بطاقة 48 فصل ، وكذا مجمع مدارس معسكر الطلاب بعدد 42 فصل ، والتوسع بالمرافق الخاصة به بتكلفة 47 مليون جنيه.

ولفت إلى أنه تم الموافقة على تخصيص مجمع مدارس الأحمدية بمساحة 4600 متر ، وأيضاً تخصيص قطعة أرض بمطلع المحمودية بمساحة ألفين متر لإقامة مدرسة عليها ، فضلاً عن تخصيص مساحة مضافة لمدرسة العروبة 3500 متر لتضاف للمساحة الأصلية ، ولتصبح المساحة الكلية للمدرسة 7440 متر لتساهم فى تقليل الكثافة الطلابية ولتلبية مطالب أولياء الأمور ، وخلال أيام سيتم وضع حجر الأساس لمدرسة أرض الشادر بمساحة 2177 متر وبتكلفة 17.6 مليون جنيه وبطاقة 24 فصل وهى المساحة التى نتجت عن إخلاء وتفريغ منطقة الشادر القديم من الباعة الجائلين واستثمارها فى إنشاء مدرسة جديدة لخدمة أهالى المنطقة والمناطق المحيطة .

وتضمنت فعاليات الحفل السلام الوطنى ، وتلاوة آيات من القرآن الكريم ، فضلاً عن تقديم العديد من الفقرات والعروض الفنية والموسيقية والغنائية للطلاب، علاوة على التقاط المحافظ الصور التذكارية مع المكرمين .

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