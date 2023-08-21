هاري كين يضع بصماته في الظهور الأول مع البايرن

شهد الجمعة الماضية الظهور الأول للإنجليزى هاري كين، لاعب بايرن ميونيخ الألمانى، فى البوندسليجا منذ انضمامه للفريق قبل بضعة أيام، قادما من توتنهام هوتسبير في صفقة قياسية.

وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية، ان الدولى الإنجليزى انتهك قواعد البوندسليجا بارتدائه خاتم زواج في يده اليسرى.

وتنص قواعد البوندسليجا على، "وفقا للقاعدة الرابعة من لوائح البوندسليجا الخاصة بالمباريات، فإنه يُحظر ارتداء المجوهرات، سواء كانت قلادة أو سوارا أو أقراط أو حتى خاتم الزواج، ويسري الأمر أيضا حتى إن وُضع لاصق على تلك الأشياء".

وأشارت الصحيف إلى أن طاقم التحكيم لاحظ ذلك قبل بدء المباراة، لكن تم التغاضي عن ذلك على ما يبدو، خاصة أن اللاعب نفسه وضع لاصقا يخفي الخاتم.

ويذكر أن انتقال كين إلى بايرن كلفه 110 ملايين يورو، شاملة الحوافز الإضافية، ليصبح الأغلى في تاريخ النادي والبوندسليجا.

وأحرز كين فى ظهوره الأول مع البايرن يوم الجمعة الماضيه في مباراة الفريق الافتتاحية بالبوندسليجا ضد فيردر بريمن، ونجح في صناعة آخر، أسهما في الفوز برباعية دون رد.