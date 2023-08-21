جلسة منتظرة تجمع أوسوريو مع اللجنة المؤقتة للزمالك

يعقد الكولومبي أوسوريو مدرب الزمالك، خلال الأيام المقبلة، جلسة مع اللجنة المؤقتة الجديدة التي ستتولى إدارة نادي الزمالك .

ويرغب أوسوريو في عقد الجلسة للترتيب للموسم الجديد، خاصة وأن المدرب قام بتأجيل سفره لحين عقد عدة جلسات داخل نادي الزمالك استعدادا للموسم المقبل .

واستقر أوسوريو على خوض الفريق معسكر داخلي استعدادًا للموسم الجديد، وذلك في ظل صعوبة خوض معسكر في أوروبا أو الخليج؛ نظرًا للأزمة المالية التي يمر بها النادي حاليًا ورحيل مجلس الإدارة.

وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور باستقالة جماعية في الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد فشلهم في إيجاد حلول مالية للمشاكل الكبيرة التي يمر بها نادي الزمالك؛ نظرًا للحجز على الأرصدة في البنوك.

ويعد حسين لبيب وخالد عبدالعزيز وعمرو الجنانيني من أبرز المرشحين لتولي منصب رئاسة اللجنة المؤقتة التي ستدير الزمالك لحين عقد انتخابات مقبلة.