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الإثنين 21 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

رئيس النيابة الإدارية يصدر قرارًا بإنشاء إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد ووحدة قضايا الاستثمار

النيابة الادارية
النيابة الادارية
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قـرر المستشـار حـافظ عبـاس رئيس هيئة النيابـة الإداريـة، استحداث قنوات جديدة لتيسير التواصل مع المواطنين لتمكينهم من إيصال شكواهم بأسرع وسيلة ممكنة تكريسا لرسالة النيابة الإدارية الهادفة نحـو تحقيق العدالة الناجزة.

 حيث أصـدر “عباس” القرار رقم ۳۱۹ / ۲۰۲۳ الخـاص بإنشـاء "إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد"، والتـي تـضـم وحدتي منظومة الشكاوى، ووحدة مكافحة الفساد وتعارض المصالح، وذلك فـي إطـار رؤيـة المستشـار حـافظ عبـاس- رئيس هيئة النيابـة الإداريـة، وإعـلاء لحـق الشكوى المكفـول دسـتوريا.

على صعيد آخر، أصدر القرار رقم ۲۸۱ / ٢٠٢٣ الخاص بإنشاء "وحدة قضايا الاستثمار" والتي تختص بالفحص والتحقيق في الشكاوى والبلاغـات المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية وتطبيـق أحكـام قـانـون الاستثمار، وذلك إيمانًا منه بأهمية تشجيع المستثمرين وتذليل كافة العقبات التي قد تعترضهم، ضمن إطار تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ التي تؤكد على أهمية تحسين بيئة الأعمال للمستثمر المحلي والأجنبي.
حيث تم تخصيص الرقم 16117 لتلقى تلك الشكاوى والبلاغات.

وتتلقى كل من إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد" و"وحدة قضايا الاستثمار" الشكاوى والبلاغات عبر الخط الساخن من السبت إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا.

النيابة الادارية إدارة منظومة الشكاوى مكافحة الفساد ووحدة قضايا الاستثمار