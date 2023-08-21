مؤمن زكي رجل مباراة الزمالك والشعلة اليمني بالبطولة العربية لليد

حصل مؤمن زكي لاعب يد الزمالك، على لقب رجل مباراة فريقه أمام الشعلة اليمني، التي أقيمت اليوم الإثنين، بالبطولة العربية لليد التي تقام حاليا بالسعودية.

وفاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على الشعلة اليمني بنتيجة 51 - 14، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات للبطولة العربية المؤهلة لكأس العالم للأندية "السوبر جلوب".

قدم لاعبو الزمالك أداءا مميزا خلال المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم الأبيض بنتيجة 26 - 6، قبل أن يواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني ويحسم اللقاء لصالحه بنتيجة 51 - 14.

بهذه النتيجة يتصدر الزمالك قمة ترتيب المجموعة الثانية؛ ومن المنتظر أن يتلقي مع الحشد العراقي يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات دور الـ8 من البطولة.

يقود الفريق أحمد رمضان مديرا فنيا، وإيهاب محسن مدربا مساعدا، وحمادة عبدالباري مديرا للفريق؛ ومحمد أشرف طبيبا، وأحمد صلاح مدربا للاحمال، وعادل إمام مديرا إداريا، ومحمد سامي إداريا.