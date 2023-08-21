محمد هاني يؤدي مناسك العمرة قبل الانضمام لمعسكر الأهلي بالنمسا

كشف محمد هانى، الظهير الأيمن للنادى الأهلى، عن أدائه مناسك العمرة قبل الانتظام فى تدريبات المارد الأحمر استعدادًا للموسم الجديد.

ورحب محمد هانى الظهير الأيمن للنادى الاهلى ومنتخب مصر بتمديد تعاقده مع القلعة الحمراء والذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل.

وفتح خالد بيبو مدير الكرة بالنادى الاهلى باب المفاوضات مع محمد هانى للإستمرار مع القلعة الحمراء في ظل تألقه اللافت للنظر لاسيما في الموسم الأخير منذ تولى السويسري مارسيل كولر مهمة تدريب المارد الأحمر، الأمر الذى دفع اللاعب للتأكيد على ترحبيه بالبقاء داخل جدران التتش لاسيما أنه أحد أبناء النادى.

وبدأ خالد بيبو التفاوض مع محمد هاني للإتفاق على القيمة المالية التي سيحصل عليها في العقد الجديد مع تعديل قيمة عقده في الموسم المتبقي من العقد القديم، وليستمر مع النادي لمدة 4 سنوات قادمة حتى صيف 2027.

تأتي خطوة خالد بيبو في تجديد عقود القوام الأساسي للأهلي في الفترة الحالية في بداية مهمته بعد توليه منصف مدير الكرة، لاسيما بعد الانتهاء من تجديد عقد محمد مجدي أفشة لمدة ثلاث سنوات قادمة بخلاف الموسم المقبل، حيث يسعى بيبو في استغلال توقف الدوري في تجديد عقود كل اللاعبين الذين قاربت عقودهم على الانتهاء.