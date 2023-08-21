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الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مقتل جندي فرنسي خلال مهمة تدريبية في العراق

ماكرون
ماكرون
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الدفاع سيباستيان ليكورنو على موقع X (تويتر سابقا)، اليوم الإثنين، مقتل ضابط الصف نيكولا لاتورت أمس الأحد في العراق.

 وأشار ليكورنو إلى أن الجندي من فوج المهندسين السادس وشارك في مهمة تدريبية للقوات المسلحة العراقية لمحاربة الإرهاب، معربًا عن خالص تعازيه لأسرته وزملائه، مشيرًا إلى مقتل ضابط الصف خلال "تدريب عملي"، دون تحديد السبب.

يأتي ذلك بعد يومين من وفاة الرقيب بابتيست جوشو من فوج المهندسين التاسع عشر في العراق، الجمعة الماضية في حادث سير في العراق حيث "كان يشارك في مهمة تدريبية للقوات المسلحة العراقية".
 

ماكرون العراق