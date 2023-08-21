بآخر ليلة عرض.. "بيت الروبى" مازال متصدرا قائمة الإيرادات

تصدر فيلم "بيت الروبى" بطولة النجم كريم عبد العزيز قائمة الإيرادات فى شباك التذاكر، وحصد إيرادات بلغت 252 ألف جنيه بآخر ليلة عرض فى السينمات، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال الفترة الماضية 123 مليون جنيه.

بيت الروبى يتناول فكرة الكوميديا الإنسانية ويناقش قضية هامة وهى سيطرة السوشيال ميديا فى العديد من الأمور ومهنة الانفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهم جعلهما يبتعدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهم

"بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.