رئيس مدينة الشهداء يتفقد المجمع الخدمى بزاوية الناعورة

واصل طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية متابعته للمجمعات الخدمية بالوحدات القروية، حيث قام اليوم بجولةٍ ميدانيةٍ داخل إدارات مجمع خدمات المواطنين بالوحدة القروية بزاوية الناعورة برفقة عبد الستار بدر رئيس الوحدة القروية.

وتفقد رئيس المدينة خلال زيارته سير العمل بالمجمع وانتظام حضور الموظفين، مؤكداً ضرورة الالتزام الإداري لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبيتها في وقتها دون تأخير حرصاً على صالح المواطن، ومشدداً على النظافة اليومية للمجمع والحفاظ على مشتملاته ليظل دائماً بالمظهر اللائق الذي يتماشى وجهود الدولة لتحقيق التطوير والتنمية المستدامة.

وأكد أبو حطب، تواصل المرور الميداني على جميع مجمعات خدمات المواطنين بإداراتها المختلفة لضمان تحقيق الانضباط الإداري وتلبية احتياجات المواطنين بأسرع وقت.

واستمع رئيس المدينة خلال زيارته للمجمع لشكاوى عدد من المواطنين موجهاً رئيس الوحدة بسرعة بحثها واتخاذ اللازم تجاهها، ومؤكداً على التواصل المباشر والمستمر مع المواطنين لتلبية متطلباتهم.