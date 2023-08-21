بالصور.. تفاصيل الفعاليات الختامية لمهرجان بنغازي للفنون المسرحية

اختتم مهرجان بنغازي للفنون المسرحية فعالياته بثلاث ورش ومعرضا للكتاب، والتي نظمتها الهيئة العربية للمسرح في المهرجان.

وجاء عرض الختام "ردوا لي وجهي" كتتويج لثلاث ورش تدريبية شارك بها 38 متدرباً مسرحياً من كافة مدن ليبيا نظمتها الهيئة العربية للمسرح دعماً للمهرجان، الورشة الأولى ورشة "الدراماتورجيا" قدمها الكاتب التونسي بوكثير دومة، والورشة الثانية ورشة "فن التمثيل" وقدمها الممثل التونسي عاصم بالتهامي، والورشة الثالثة في "السينوغرافيا" لسينوغرافي العراقي د. علي السوداني.



امتدت الورش من 2 إلى 11 أغسطس وقدمت نتيجتها في عرض بحفل الختام يوم 12 أغسطس وسط حفاوة كبيرة وحماسة من المسرحيين والجمهور ورسمت هذه الورش إشارات مضيئة على درب استعادة المسرح الليبي لعافيته، وقرب عودته ليلعب دوره المأمول في المشهد المسرحي العربي، كما اجتهد المؤطرون الثلاثة على أن يجعلوا من ورشهم نوافذ لما وصل إليه المسرح، تطل على مستقبله.

من جانبه قال علي الفلاح عضو مجلس الأمناء، الذي تسلم درع تكريم الهيئة بختام المهرجان، بأن الهيئة تسعى دائماً لنشر الثقافة والمعرفة المسرحية في أرجاء الوطن العربي، ودعمها للمهرجان بثلاث ورش مسرحية، كان له الأثر الكبير في جعل المهرجان عرساً للمعرفة والعلم والاطلاع على التجارب المسرحية في الوطن العربي، من خلال حضور ثلاثة من الأساتذة الأجلاء في المسرح، حيث عمل ثلاثتهم مع مجموعة من الفنانين الليبيين العاملين في الوسط المسرحي، ونقلوا لهم معرفتهم وتجاربهم، وقدموا في ختام ورشهم، مشهد مسرحي بعنوان "ردّوا لي وجهي" مأخوذة فكرته من ورشة الدراماتورجيا، وجمع حوارته ومثّله فريق ورشة التمثيل وعمل فريق ورشة السينوغرافيا على إضاءة ومؤثرات المشهد المسرحي، وهكذا تكاملت الورش الثلاثة لتقدم للحضور نتاج عمل جماعي كان له الصدى الجميل الذي جعل القائمين على المسرح في ليبيا يطالبون باستمرارية هذه الورش في باقي مدن ليبيا، لتعم الفائدة على أكبر عدد من الفنانين اليبيين، ومن جانب آخر عقدنا عدة لقاءات مع دور النشر والتوزيع في ليبيا، لبحث إمكانية نشر الكتاب المسرحي في ليبيا، وإن شاء الله سنجد قريباً إصدارات الهيئة العربية للمسرح تباع في مكتبات ليبيا.

وأعلنت منيرة الغرياني مدير عام المركز القومي للمسرح والتابع للهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون في ليبيا برئاسة الفنان عبد الباسط بوقندة، عن عودة الفضاءات المسرحية للعمل، كما أعلنت أن ليبيا ستشهد في طرابلس قريبا عودة المهرجان الوطني للمسرح بعد توقف دام خمسة عشر عاماً، مؤكدة الحرص على الشراكة مع الهيئة خاصة في باب التأطير والتدريب ومسائل النشر وترويج الكتاب المسرحي.

كما صرح الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبد الله بهذه المناسبة قائلاً: "كنا وما زلنا، وسنبقى مع المسرحيين في ليبيا في برامجهم وخطواتهم الباعثة للحياة والأمل، تماماً كما كنا معهم في عام 2013، لأننا نؤمن بأن المسرح يظل إشارة للحياة وبشارة للأمل، والهيئة العربية للمسرح وبتوجيه من الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، تحرص وتعمل على رفع لواء المسرح، دون أي حساب سوى إعلاء قيم الحق والجمال، ونحن ماضون بإذن الله نحو تعميق هذا المسار وتجذيره، فالمسرح مسؤوليتنا جميعاً".

