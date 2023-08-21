حبس مرتضى منصور 6 أشهر مع النفاذ بتهمة سب موظفة عمومية

قضت الدائرة الثانية جنايات اقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكى وعضوية المستشارين أحمد رفعت مهنى وإيهاب محمد همت وسامح سعيد موسى فى القضيه رقم345 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهره، بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، لمدة 6 أشهر مع النفاذ وتغريمه 20 ألف جنيه، لأنه خلال الفترة من 2021/4/10 حتى 2021/12/14، ارتكب التالي:

قذف بسوء نيه المجنى عليها لمياء خيرى المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات بسبب آداء وظيفتها وأسند إليها افعال متعددة من خلال النشر( على حسابيه الالكترونيين ) أمورا لو صحت لأوجبت عقابها وإحتقارها بين أهل وطنها .

سب المجنى عليها بسبب آداء وظيفتها (من خلال حساباته الالكترونيه) بألفاظ وعبارات تضمنت خدشا للإعتبار.

تعمد إزعاج المجنى عليها بإساءة استعمال أجهزة الإتصالات

وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهم بالمواد 166 مكرر و171 و185و302و303و306 من قانون العقوبات والمادة 76/2من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10لسنة 2003، بناء على بلاغات المجنى عليها ومحاميها الاستاذ جرجس وجيه المحامى لمعالي المستشار النائب العام.

وحددت نيابه الشؤون الإقتصاديه وغسل الأموال أولى جلسات المحاكمة يوم 2023/3/18 وتأجلت لجلسه 2023/5/23ً بناء على طلب المتهم والذى حضر شخصيا بجلسة 2023/6/18 وطلب التصريح من المحكمة باستخراج مستندات تؤكد حسن نيته وصحه ما قذف به المجنى عليها، وصرحت له المحكمة بما طلب وأجلت لجلسة 2023/7/17، وحضر المتهم بتلك الجلسة واستمعت هيئة المحكمة لدفاعه وقررت بعد المرافعة حكمها المتقدم.