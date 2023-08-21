مستشار رئيس نواب ليبيا: المصرف المركزي سيعمل كوحدة واحدة لخدمة المواطنين

قال فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لمجلس النواب الليبي، إن توحيد مصرف ليبيا المركزي، مهم للغاية، كما أن المصرف سيعمل كوحدة واحدة لتقديم الخدمة للمواطنين كافة.

وأضاف خلال مداخل ببرنامج "حديث المغرب العربي" الذي تقدمه الإعلامية فيروز مكي، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن اجتماع القادية الليبيين، جاء في إطار التجهيز للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.

وتابع “نعلم أن التوجه السياسي في ليبيا هو الانتخابات رغم الظروف المحيطة التي قد تحول قيام هذه الانتخابات؛ إلا أن المسؤولين والساسة والمكونات السياسية والعسكرية الرسمية في ليبيا تعمل جاهدة على قيام هذه الانتخابات”.



وأكمل: "هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق والترتيب، وحث الجهات على القيام بواجباتها المناطة بها، وعلى مجلس النواب اعتماد القوانين الانتخابية في ذلك، والتي هي الآن لدى لجنة 6+6 والتي ستبدأ الاجتماعات وتضع الرؤية حول ملاحظات مجلس النواب".