بالفيديو| "كاني ماني".. اعرف أصل الكلمة وردود أفعال كوميدية من المصريين

«كاني وماني» كثيراً ما يتداول المصريون تلك الكلمة دون معرفة أصلها، والذي يعود إلي اللغة المصرية القديمة ، فالكاني هو السمن البلدى، والمانى هو عسل النحل.

ويقال أن أصل الكاني والماني هو أن الفلاح المصري القديم كان حينما يحتاج أن يقدم طلبا للحكومة أو يشتكي جاراً له، فكان يذهب للكاهن ويقدم له الأتعاب المكونة من السمن والعسل وبعد أن يتناول الكاهن الكاني والماني يبدأ في الاستماع لحكاوي الفلاح الذي يريد أن يقدم شكي، وتم توارث تلك الكلمة التي مازالت تستخدم حتى يومنا هذا.

وقامت كاميرا “البوابة نيوز” بالتوجه للشارع وسؤال المواطنين عن أصل الكلمة، لكن جاءت ردود الفعل كوميدية، حيث قال أحدهم أكيد أكل ، وتوقع آخر أن الماني آتية من أصل كلمة “money” أي أموال.