الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة مسيرة بجنوب غرب موسكو

الإثنين 21/أغسطس/2023 - 03:00 م

أفاد حاكم مقاطعة كالوجا الروسية فلاديسلاف شابشا بأنه تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي، اليوم /الاثنين/، في منطقة دجيرجينسكي بمقاطعة كالوجا جنوب غربي موسكو، وإسقاط طائرة مسيرة.

وكتب شابشا - على حسابه علي تطبيق "تليجرام" للتواصل الاجتماعي، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية - "هذا الصباح، تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في منطقة دجيرجينسكي وأسقطت طائرة مسيرة، على الرغم من الأحوال الجوية الصعبة"، مشيرا إلى أنه لا توجد أضرار مادية أو بشرية نتيجة للحادث.

وفي سياق متصل، أعلن حاكم مقاطعة موسكو أندريه فوروبيوف أن سقوط حطام طائرة مسيرة بمدينة إيسترا شمال غربي المقاطعة أدى إلى إصابة شخصين وإلحاق أضرار طفيفة بثلاثة منازل.

وقال فوروبيوف، على قناته على تطبيق "تليجرام"، "لقد أُصيب شخصان، رجل تم نقله إلى المستشفى، وامرأة رفضت دخول المستشفى، كما تعرضت ثلاثة منازل لأضرار مادية بسبب سقوط المسيرة"، مشيرا إلى أن هيئة الطوارئ تتخذ بالإجراءات اللازمة وفقا لاختصاصاتها.

وأضاف: "تمكنت قوات الدفاع الجوي الروسي صباح اليوم من اعتراض طائرتين مسيرتين في غرب وشمال غرب مقاطعة موسكو، وفي إحدى الحالتين سقط الحطام على حديقة منزل ريفي في مدينة إيسترا".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، صباح اليوم، إحباط هجوم أوكراني جديد بمسيرتين استهدفتا موسكو، نافية وقوع إصابات أو أضرار.

