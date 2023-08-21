مصرع شاب أسفل عجلات قطار بكفر الشيخ

لقي شاب مصرعه، أسفل عجلات قطار مار بمحطة قطار سيدي غازي، التابعة لمحافظة كفر الشيخ، أثناء ركوبه قطار بيلا- كفر الشيخ الإسكندرية، حال محاولته اللحاق بالقطار والركوب، حيث انزلقت قدمه ليقع أسفل عجلات القطار ويتوفي متأثرًا بإصابته، وتم نقله بسيارة إسعاف إلي مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

وكان اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقي إخطارًا من العميد محمد شمس مأمور شرطة السكة الحديد بكفر الشيخ، بورود إشارة من الخدمات الأمنية بالقطار، بأنه أثناء محاولة الشاب ركوب القطار رقم 884 والقادم من محطة قطار بيلا والمتجه لكفر الشيخ ومنها إلي الإسكندرية، انزلقت قدمه أسفل عجلات القطار استوفي متأثرًا بإصابته في الحال.

إنتقل علي الفور مأمور شرطة السكة الحديد بكفر الشيخ لموقع البلاغ وكذلك المقدم أحمد عبد الشافي رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ لموقع البلاغ ،وتبين أن الجثة لشاب يدعى " محمد طه نوار" 30 عام، ومقيم بمدينة قلين التابعة لمحافظة كفر الشيخ، فيما جرى إخطار جهات التحقيق بالواقعة وجرى نقل الجثة عن طريق سيارات الإسعاف إلي مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف جهات التحقيق وحرر محضر بالواقعة إداري مركز شرطة كفر الشيخ.