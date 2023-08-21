ولي عهد الكويت يتسلم الدعوة الموجهة من أمير قطر للمشاركة بافتتاح معرض (إكسبو الدوحة 2023)

الإثنين 21/أغسطس/2023 - 03:01 م

تسلم ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم /الاثنين/، الدعوة الموجهة إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني؛ للمشاركة في حفل الافتتاح الرسمي لمعرض قطر (إكسبو الدوحة 2023 للبستنة) تحت شعار "صحراء خضراء، بيئة أفضل"، والمزمع إقامته في الثاني من أكتوبر المقبل بمدينة الدوحة.

وسلم سفير دولة قطر لدى الكويت علي بن عبدالله آل محمود، الرسالة لولي العهد الكويتي، بحضور رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح.

