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الإثنين 21 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ولي عهد الكويت يتسلم الدعوة الموجهة من أمير قطر للمشاركة بافتتاح معرض (إكسبو الدوحة 2023)

الشيخ مشعل الأحمد
الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
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تسلم ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم /الاثنين/، الدعوة الموجهة إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني؛ للمشاركة في حفل الافتتاح الرسمي لمعرض قطر (إكسبو الدوحة 2023 للبستنة) تحت شعار "صحراء خضراء، بيئة أفضل"، والمزمع إقامته في الثاني من أكتوبر المقبل بمدينة الدوحة.

وسلم سفير دولة قطر لدى الكويت علي بن عبدالله آل محمود، الرسالة لولي العهد الكويتي، بحضور رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح.
 

الكويت قطر إكسبو الدوحة