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الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

جوتيريش يعرب عن تضامنه مع من تعرضوا للأذى جراء الاعتداءات الإرهابية في العالم

جوتيريش
جوتيريش
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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن تضامنه مع جميع من فقدوا حياتهم أو تعرضوا للأذى جراء الاعتداءات الإرهابية المرتكبة في أرجاء العالم. 
وقال جوتيريش - في رسالة، اليوم /الاثنين/، بمناسبة "اليوم الدولي  لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم"، ونشرها الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة - "نجتمع لنتذكر ضحايا الإرهاب والناجين منه، والوقوف مع العائلات التى تغيرت إلى الأبد، والعزم على بناء مستقبل أكثر سلاما معا".
وأضاف أن "موضوع اليوم الدولى لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم لهذا العام هو الاستفادة من مخلفات الماضي لزرع بذور الأمل وبناء مستقبل يسوده السلام".
وتابع "نشيد بالعمل الاستثنائي لأولئك الضحايا والناجين الذين عقدوا العزم على استخدام خبراتهم لإحداث التغيير المنشود.. دعونا جميعا نلتزم بدعم الضحايا والناجين، والعمل معا لضمان عدم نسيان الأرواح التي يودي بها الإرهاب، ولبناء مستقبل أفضل لنا جميعا".

 

جوتيريش الاعتداءات الإرهابية ضحايا الارهاب