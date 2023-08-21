ضبط 3 عناصر إجرامية بعد تبادل لإطلاق النار في الدقهلية

أصيب عنصر إجرامي فيما جرى ضبط 2 أخرين بقرية غزالة مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية وذلك بعد تبادل لإطلاق النيران خلال قيام قوة أمنية من ضبطهم وسط الزراعات لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة واطلاقهم النار على سائق توك توك ظنوا ارشاده عنهم ، وعثر بحوزتهم على كميات كبيرة من المواد المخدرة وسلاح ناري وهواتف محمولة ومبالغ مالية.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقي إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أيمن بدوي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين من المستشفى المركزي بوصول " إبراهيم.م.ع"، 47 عاما، سائق توك توك ومقيم قرية غزالة مصابا برش خرطوش باليد اليمني وبتر بأحد الأصابع.

بسؤال المجني عليه المصاب قرر ان محدث اصابته 3 اشخاص من متجري المواد المخدرة ويقيمون بالقرية ظنا منهم بقيامه الإرشاد عنهم .

جري تشكيل فريق بحث من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة الرائد محمد الهلالي، رئيس المباحث، بإعداد مأمورية ضبط المتحري عنه وحال توجه القوات لضبطهم بإحدى الأراضي الزراعية، بادر أحدهم بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، فبادرتهم القوات بالمثل حتى جرى إسكات مصدر النيران.

وتمكنت القوة من اصابة مطلق الأعيرة النارية ويدعى" صلاح.ا.ع.ر"، 30 عاما ، عاطل ، والسابق اتهامه فى 9 قضايا مخدرات وسلاح وسرقة بالإكراه، وذلك بعد اصابته بعيار ناري بالظهر والذراع الأيسر وجرى نقله لمستشفي السنبلاوين المركزي.

كما تمكنت القوات من ضبط كلا من :"محمد.ع.م.م"،27 عاما، عاطل، والسابق اتهامه فى قضيتين مخدرات وسلاح، ورجب.م.ر.ا"،17 عاما، عاطل وجميعهم يقيمون قرية غزالة.

وعثر بحوزة المتهمين المضبوطين على "بندقية خرطوش، و3 طلقات من ذات العيار، كمية لمخدر الهيروين وزنت كيلو جرام، 4 هاتف محمول، مبلغ مالى 5 آلاف جنيه، 2 دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

جري التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.