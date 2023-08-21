نوران جوهر تنضم إلى إسكواش نادي بالم هيلز الرياضي في المنافسات المحلية والدولية

أعلن نادي بالم هيلز الرياضي، انضمام نوران جوهر، بطلة العالم للإسكواش، إلى صفوف النادي لتمثله في المنافسات المحلية والدولية خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار استراتيجية النادى لضم العناصر المميزة بمختلف الرياضات الفردية والجماعية، وتوفير أفضل المدربين وأحدث الأنظمة التدريبية لتطوير مستواها للمنافسة على البطولات الكبرى.

ووقعت بالم هيلز، عقد رعاية بطلة العالم نوران جوهر، إيمانًا منها بموهبة اللاعبة في لعبة الإسكواش، ولتقديم كل الدعم اللازم لاستمرار "جوهر" في مشوار حصد البطولات القارية والدولية، والحفاظ على ريادتها للتصنيف العالمي للإسكواش للسيدات.

حيث قال طارق طنطاوي الرئيس التنفيذي لبالم هيلز، إننا نواصل تنفيذ استراتيجية جديده بضم بطلة العالم نوران جوهر لصفوف النادي، ودعم اللاعبة لاستكمال مسيرة التتويج بالألقاب والبطولات، وفي الوقت نفسه نقل خبراتها الرياضية إلى المواهب من الناشئين والشباب لتحفيزهم على تطوير مستواهم البدني والفني للصعود لمنصات التتويج بما ينعكس على تطوير الرياضة المصرية.

و أعربت بطلة العالم في الإسكواش نوران جوهر، عن سعادتها للانضمام لصفوف نادي بالم هيلز الرياضي، والذي يعد أحد أفضل الأندية الرياضية في مصر بما يضمه من منشآت وملاعب على أعلى مستوى، ودعمه لكافة الناشئين والمواهب الرياضية لخلق رموز رياضية، مما يتماشى مع أهدافها وطموحاتها في تحقيق البطولات ونقل خبراتها للنشء.

كما أعربت عن اعتزازها بثقة بالم هيلز لرعايتها ببطولات الإسكواش خلال الفترة المقبلة، مما يشجعها على بذل أقصى مجهود للوصول لمنصات التتويج، مؤكدة ثقتها بأن بالم هيلز ستكون داعم قوي لها على كافة الأصعدة، مما يساعدها على استمرار تطوير أدائها الفني والبدني للحفاظ على صدارة التصنيف العالمي.

يأتي انضمام نوران جوهر إلى نادي بالم هيلز الرياضي استكمالًا لدوره في دعم لعبة الإسكواش، سواء من خلال إنشاء أفضل وأحدث الملاعب العالمية بمقر النادي بالسادس من أكتوبر أو استضافة أكبر المعسكرات والبطولات للناشئين بمشاركة لاعبين ولاعبات من مختلف دول العالم تحت إشراف كبار المدربين؛ لرفع مستوى اللاعبين المصريين وتوفير الاحتكاك مع مدارس متنوعة لتنمية مهاراتهم.

ويمثل انتقال نوران جوهر إلى بالم هيلز الرياضي نجاحًا للنادي في استقطاب الأبطال العالميين، حيث تحفل مسيرة "جوهر" بالعديد من الإنجازات والأرقام القياسية والألقاب في لعبة الإسكواش أبرزها صدارة التصنيف العالمي للسيدات بإجمالي 19045 نقطة، بفارق كبير عن أقرب منافسيها، والتتويج بالعديد من البطولات آخرها العظماء الثمانية، والفوز مع المنتخب الوطني بـ5 بطولات عالم للفرق، كما أنها أول مصرية تحقق بطولة هونج كونج الدولية المفتوحة للإسكواش، وكذلك أول مصرية تفوز ببطولة أمريكا المفتوحة ثلاث مرات، إضافة إلى ذلك سبق اختيار نوران جوهر ضمن قائمة 30 شخصية واعدة عربيًا، من مجلة فوربس الشرق الأوسط.