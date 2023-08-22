مهرجان الفن التشكيلي بكوريا يضم 4 مبدعين مصريين.. تعرف عليهم

أطلقت وزارة الثقافة الكورية "مهرجان سولسونغ الدولي للفن التشكيلي في دورته السادسة عشرة بكوريا الجنوبية، والذى تستمر فعالياته حتى 24 أغسطس الجاري.

و شارك 4 فنانين مصريين فى هذا المهرجان، والذين حرصوا على تقديم اعمال ابداعية تعبر عن هويتهم وهم وليد جاهين، وماريان بشارة، وسارة صليب، ورشا علاء، وذلك فى إطار تعزيز الصداقة والدبلوماسية بين مصر وكوريا.

من هم الفنانين المصريين المشاركين

الفنان التشكيلى وليد جاهين

وهو دكتور فى كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، قدم 21 معرضًا خاصًا منذ عام 2000 وحتى الآن، منها ثلاثة معارض خاصة بكوريا الجنوبية، وهو حاصل على الجائزة الأولى فى بينالى طشقند الدولى السابع عام 2013.

الفنانة التشكيلية ماريان بشارة

ولدت فى القاهرة وتخرجت من كلية الفنون الجميلة عام 1993، وشاركت فى عدة معارض.

الفنانة سارة صليب

وهى فنانة تشكيلية ولدت فى مصر عام 1998، وأكملت درجة البكالوريوس فى الفنون البصرية عام 2021 من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وحصلت على درجة الماجستير فى إدارة الفنون والثقافة من جامعة روما لإدارة الأعمال. وقد شاركت الفنانه الشابة فى العديد من المعارض الفنية.

الفنانة رشا علاء

تخرجت بدرجة البكالوريوس من كلية الفنون الجميلة عام 2016، ثم حصلت على الماجيستير وتعمل حاليا كمدرس مساعد بكلية فنون جميلة جامعة الإسكندرية، واعمالها وقع الاختيار عليها لتصبح جزئا من مجموعة لوحات بمعرض "صور العالم" فى متحف بينتيتون للفن المعاصر فى إيطاليا، كما شاركت ايضا فى العديد من المعارض مثل المعرض الدولى للفن المعاصر (مصر وكوريا الجنوبية).

وكانت إدارة المهرجان قد قامت بدعوة 7 فنانين عالميين فقط معظمهم من مصر وإيطاليا وباكستان، وذلك للمشاركة بلوحاتهم الإبداعية وسط لوحات 30 فنانًا كوريًا من كبار الفنانين.

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