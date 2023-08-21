ضبط طالبين استدرجا شابا من ذوي الهمم وصوراه عاريا فى الدقهلية

حرر سائق بمركز نبروه محافظة الدقهلية، بلاغا اتهم فيه طالبين يقيمان بقرية درين التابعة للمركز بإستدراج نجله الشاب من ذوي الإحتياجات الخاصة “معاق ذهنيا” والتحرش به والإتيان به بأفعال منافية للآداب، وتصويره مقطع فيديو بواسطة هاتف احدهم.

تلقى اللواء مروان حبيب،مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد الدسوقي، مأمور مركز شرطة نبروه ببلاغ من "ا.ع.ط." ، 55عاما، سائق بمجلس مدينة نبروه ومقيم قرية درين وبرفقته نجله"م"، 23 عاما، معاق ذهنيا يفيد بتضرره من كلا من:"السيد.ا.ط"،17 عاما، طالب، و"محمد.ع.ع.ع"، 17 عاما، طالب .

وأفاد والد المجني عليه ف بلاغه إن المتهم الأول استغل إعاقة نجله وستدرجه للتوك توك خاصته "بدون لوحات معدنية"، والتحرش به وإتيانه بأعمال منافية للآداب مع الأول وقيام المتهم الثاني بتصوير بهاتفه المحمول .

وقدم والد المجني عليه مقطع فيديو يظهر قيام المتهم بارتكاب واقعة التحرش بنجله وتصويره.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه بقيادة الرائد إسلام عنان، رئيس المباحث، من ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بإرتكا الواقعة وأضاف المتهم الثاني بتعرض هاتفه المحمول للتلف وقام بتغييره.

جري التحفظ عل التوك توك وتحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.