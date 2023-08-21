شوبير يعلن تجديد عقد كولر مع الأهلي

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي الأسبق، تمديد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم عقده مع القلعة الحمراء لمدة موسمين بالإضافة إلى الموسم المقبل المتبقي في عقده.

وكتب أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": ‏رسميا كولر مدد تعاقده مع الأهلي لمدة موسمين بالإضافة إلى الموسم الجديد وانفراجة كبيرة في مفاوضات سوزا.

ويسعى الأهلي إلى تجديد عقد مارسيل كولر لمدة موسمين، حيث بدأت المفاوضات منذ فترة للحفاظ على استقرار الفريق وتم التواصل إلى اتفاق مع المدير الفني السويسري على تفاصيل العقد الجديد.



ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته يوم الخميس الموافق 24 أغسطس الجاري، بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها الفريق لمدة أسبوعين عقب مواجهة المصري البورسعيدي في كأس مصر.

ويخوض الأهلي معسكرا أوروبيا في النمسا، خلال الفترة من ٢٨ أغسطس حتى ٦ سبتمبر المقبل، استعدادا للموسم الجديد.