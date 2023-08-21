ارتفاع كبير في الطلب على عقود بيع الذهب

أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 15 اغسطس، ارتفاعا كبيرا في الطلب على عقود بيع الذهب بمقدار 26081 عقد مقارنة مع التقرير السابق، بينما عاد الطلب على عقود شراء الذهب إلى التعافي بمقدار 4232 عقد مقارنة مع التقرير السابق.

وذكر تحليل جولد بيليون، أن البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر ارتفاعا كبيرا في الطلب على عقود بيع الذهب في ظل التوقعات باستمرار البنك الفيدرالي في التشديد النقدي، إلى جانب استمرار خروج الاستثمارات من أسواق الذهب لصالح أسواق السندات.

ولكن الأسبوع الأخير شهد تعافي للطلب على عقود شراء الذهب وبالتالي هو أمر إيجابي بالنسبة للذهب، هذا بالإضافة إلى توقعات بتحركات عرضية للذهب خلال هذا الأسبوع استعداداً لحديث رئيس الفيدرالي نهاية الأسبوع، فقد يستطيع الذهب تكوين قاعدة سعرية فوق المستوى 1880 دولارا للأونصة تساعده على التعافي من جديد.

جدير بالذكر أيضا أن صندوق SPDR الاستثماري المدعوم بالذهب والذي يعد أكبر صندوق في العالم قد أشار إلى ارتفاع حيازاته بنسبة 0.3% يوم الجمعة الماضي، وهو أول تدفق داخل إلى الصندوق منذ أواخر شهر يوليو ويعكس هذا اقتناع لدى المستثمرين أن الذهب قد اكتفى من الهبوط على المدى القصير وقد يبدأ في التعافي، خاصة في ظل التوقعات أن الفيدرالي لن يلجأ لمزيد من عمليات رفع الفائدة على الأقل خلال اجتماعه القادم في سبتمبر.

بنك باركليز البريطاني أشار في مذكرة بحثية إلى أن أرباح عوائد السندات الأمريكية لن تستمر في الارتفاع على الأغلب، وهو أمر قد يكون إيجابيا أيضاً بالنسبة لأسواق الذهب التي تتأثر بشكل سلبي كبير من انتعاش أسواق السندات.