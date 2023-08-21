بنسبة 1.5%.. الدولار يرتفع للأسبوع الخامس على التوالي خلال أغسطس الجاري

كشف التحليل الفنى الصادر اليوم عن “ جولد بيليون” أن المستثمرون يتوقعون أن الاقتصاد الأمريكي مرن بشكل كبير ولن يشهد ركود اقتصادي قريباً، وبالتالي الفرصة سانحة للحصول على 5% عائد لفترة قصيرة لتصل إلى 3 أشهر من خلال السندات الحكومية، وبالتالي فالوقت غير مناسب للاحتفاظ بالذهب خلال الفترة الحالية.

من جهة أخرى ، حقق الدولار الأمريكي استفادة كبيرة من جراء ارتفاع السندات الحكومية وتزايد الطلب على العملة الفيدرالية بشكل كبير لتتداول اليوم بالقرب من أعلى مستوى في شهرين وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية.

مؤشر الدولار ارتفع لخمسة أسابيع متتالية وسجل ارتفاع خلال شهر أغسطس بنسبة 1.5%، ويتداول حالياً فوق المستوى 103 عند مستويات فاصلة إلى حد ما وفي حالة استطاع اختراقها لأعلى سيفتح الباب أمام المزيد من المكاسب للدولار خلال الفترة القادمة.

بالطبع مكاسب الدولار تنعكس بالسلب على أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية بينهما منذ كون الذهب سلعة تسعر بالدولار، هذا بالإضافة إلى الضغط السلبي الواقع على الذهب من تكلفة الفرصة البديلة كون الذهب لا يقدم عائد لحائزيه مقارنة مع السندات الحكومية الأمريكية.

هذا وينصب تركيز الأسواق هذا الأسبوع على خطاب رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول يوم الجمعة، حيث يجتمع محافظو البنوك المركزية من جميع أنحاء العالم في جاكسون هول لحضور مؤتمرهم السنوي.

سيكون الاهتمام حول معرفة توجهات رئيس الفيدرالي باول وهل سيظهر تمسكه باستمرار التشديد النقدي للسياسة النقدية ليوافق محضر اجتماع البنك الفيدرالي الأخير، خاصة أن غالبية التوقعات في الأسواق تشير أن البنك قد انتهى من دورة رفع الفائدة والفترة القادمة ستكون تثبيت الفائدة عند مستوياتها الحالية.

ارتفاع عوائد السندات الحكومية الأمريكية ومعدلات الرهن العقاري في الولايات المتحدة من المتوقع أن تجبر البنك الفيدرالي على الانتهاء من رفع الفائدة، وبالتالي قد يكون أمام الذهب فرصة للتعافي وتعويض جزء من خسائره الكبيرة.