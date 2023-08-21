منتخب الكاراتيه يحصد 15 ميدالية في اليوم الأخير ببطولة أفريقيا بالمغرب

اختتم المنتخب المصري للكاراتيه منافسات البطولة الأفريقية للكبار، التي أقيمت في دولة المغرب خلال الفترة من 13 وحتى 20 أغسطس الجاري، بحصوله على 15 ميدالية متنوعة في اليوم الأخير.

واحتل المنتخب المصري المركز الثاني في ترتيب البطولة برصيد 37 ميدالية متنوعة بواقع 14 ميدالية ذهبية، و 15 ميدالية فضية، و 8 ميداليات برونزية.

وحقق المنتخب 7 ميداليات ذهبية في اليوم الأخير، وهم: ”كريم غالي في كاتا فردي، يوسف عماد في وزن -84 ك، عبد الله ممدوح في وزن -75 ك، ريم سلامة في وزن -50 ك، أحلام حمدي في وزن -55 ك، دهب علي في وزن -61 ك، وفريق الجماعي كوميتيه رجال”.

كما حصد منتخبنا الوطنى 7 ميداليات فضية وهم: ”فريق كاتا جماعي رجال، فريق كاتا جماعى سيدات، آية هشام في كاتا فردي، عمر علاء في كوميتيه وزن -60 ك، علي الصاوي في كوميتيه وزن -67 ك، منة شعبان في وزن +68 ك، علا متولي في وزن -68 ك”.

بينما حصل اللاعب طه طارق على الميدالية البرونزية في وزن +84 ك.

وقام محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، بتقديم الشكر والتهنئة للاعبين مؤكدًا على أنهم بذلوا قصارى جهدهم لرفع العلم المصري وتحقيق المزيد من الميداليات.

وقدم الدهراوي، الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، على دعمهم المستمر والمتواصل للاتحاد.

وأكد رئيس الاتحاد، أن هذه البطولة كانت احتكاك قوي للاعبين من أجل الاستعداد الجيد والتجهيز القوي لمنافسات بطولة العالم بالمجر المقرر إقامتها في شهر أكتوبر المقبل.