ضبط صاحب مطبعة بدون ترخيص بعين شمس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مطبعة بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة عين شمس.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مطبعة (كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس) لإدارته المطبعة بدون ترخيص وبدون تفويض من الجهات المختصة، وعثر بداخل المطبعة ( 16 ألف كارت ملابس لماركات مختلفة).

بمواجهته إعترف بطباعته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.