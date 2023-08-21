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الإثنين 21 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط صاحب مطبعة بدون ترخيص بعين شمس

ارشيفية
ارشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مطبعة بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة عين شمس.
تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مطبعة (كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس) لإدارته المطبعة بدون ترخيص وبدون تفويض من الجهات المختصة، وعثر بداخل المطبعة ( 16 ألف كارت ملابس لماركات مختلفة).
بمواجهته إعترف بطباعته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط صاحب مطبعة بدون ترخيص عين شمس