ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بالجيزة

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، فى ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بأطفيح.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بدائرة مركز شرطة أطفيح .

وعقب تقنين الإجراءات وبإستهداف المنزل أمكن ضبط (عدد 4 أشخاص ، مقيمين بدائرة المركز) حال قيامهم بالتنقيب داخل المنزل المُشار إليه ، وعثر بداخله على (حفرة بعمق 6 متر - الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب)، و بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.